В Севастополе открылась выставка античных стеклянных изделий

Среди экспонатов представлены сосуды для благовоний и медицинских препаратов, кувшины для вина и изящные кубки

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Выставка, где представлены изделия из стекла III-IV веков н. э., открылась в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заведующая отделом античной истории музея-заповедника Виктория Нессель.

"Образцы тончайших сосудов, изготовленных в первых веках нашей эры, [представлены на выставке "Красота античного стекла, неподвластная векам"]. Время над ними оказалось не властно. Эта выставка форм. Хотя это и повседневная посуда, но работа очень тонкая", - сказала она, добавив, что в экспозиции представлены изделия III-IV веков н. э.

Как отметила собеседница агентства, в числе экспонатов сосуды для благовоний, медицинских препаратов, кувшины, в которых подвали вино, изящные кубки. Их нашли при раскопках могильника "Совхоз-10", который является одним из памятников позднеантичной культуры Крыма. Ученые предполагают, что все изделия были сделаны в греческих мастерских.

Нессель уточнила, что сосуды изготовлены в технике свободного выдувания: мастер сначала набирал необходимое количество горячего стекла на конец трубки, раскатывал его, а затем вдувал внутрь воздух. Таким образом предмет приобретал необходимую форму, а край сосуда и ручки изготавливались отдельно. Этот способ был изобретен в первых веках нашей эры и сразу получил широкое распространение, поскольку позволил разнообразить ассортимент продукции. Такую технику используют и сейчас в современном производстве дорогой посуды и елочных игрушек.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.