Закрытие первого Московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье" пройдет 1 и 2 июля

На нем выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и музыкальные коллективы "Этносфера", "Ураганный джаз" и Namgar

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Большой джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и другие выступят на закрытии первого Московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье" 1 и 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба концертного зала "Зарядье".

"1 и 2 июля состоится масштабное закрытие главного музыкального события концертного сезона - первого Московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье", - говорится в сообщении. - Впервые в истории зала концерты пройдут в формате open-air на сцене большого амфитеатра в парке "Зарядье" и будут доступны всем без исключения зрителям". В пресс-службе пояснили, что вход на закрытие фестиваля будет свободным.

В эти дни для публики выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, музыкальные коллективы "Этносфера", "Ураганный джаз" и Namgar, а также фестивальный оркестр "Зарядье" под руководством заслуженного артиста РФ Ивана Рудина, в исполнении которого прозвучат опера Рахманинова "Алеко" и Девятая симфония Бетховена. Солировать будут артисты Альбина Шагимуратова (сопрано), Юлия Мазурова (меццо-сопрано), Илья Селиванов (тенор) и Владимир Байков (бас).

По данным на 27 июня, фестиваль посетили более 27 тыс. человек, рассказали в пресс-службе.

По словам заслуженного артиста России, генерального директора зала "Зарядье" Ивана Рудина, на форуме каждый зритель мог выбрать наиболее интересный для себя формат. В расписании фестиваля были дневные, вечерние, ночные концерты, бесплатные интерактивные программы выходного дня, а также мастер-классы и лекции. "Достойным финалом такого фестиваля станут несколько концертов в большом амфитеатре парка "Зарядье", которые смогут посетить все любители этно, джаза и классической музыки", - привели в пресс-службе слова Рудина.

О смотре

Первый Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" проходит в одноименном зале с 1 июня по 2 июля 2023 года. На нем состоялись 37 концертов и лекций, а также бесплатные интерактивные мероприятия. Публике представили 84 проекта, среди которых 2 мировые премьеры, 11 театральных постановок и шахматный турнир.

В фестивале приняли участие 26 коллективов, 11 дирижеров и 77 солистов.