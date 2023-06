Кустурица выступит с прощальным концертом на фестивале "ЭтоЭтно" в Петербурге

Концерт группы The No Smoking Orchestra пройдет в первый день фестиваля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Пятый международный фестиваль этнической музыки "ЭтоЭтно" пройдет в Петербурге в Петропавловской крепости с 1 по 2 июля. Как сообщили журналистам в пресс-службе организаторов фестиваля, к первому юбилею подготовлена особенно яркая программа, апогеем которой станет прощальный концерт группы The No Smoking Orchestra и ее лидера - режиссера Эмира Кустурицы.

"Пятый юбилейный фестиваль "ЭтоЭтно" подарит зрителям множество сюрпризов, самым ярким из которых станет прощальный концерт знаменитого сербского музыканта и режиссера, большого друга России Эмира Кустурицы и его коллектива The No Smoking Orchestra. В проекте также примут участие музыкальные коллективы из разных регионов России, Казахстана, Сербии и Китая", - говорится в сообщении.

Фестиваль будет проводиться в формате open air на территории Кронверкского пролива Петропавловской крепости - попасть на него сможет любой желающий, вход будет свободным для всех. Прощальный концерт режиссера, более 20 лет игравшего в составе The No Smoking Orchestra в качестве ритм-гитариста и решившего в ближайшее время посвятить себя только кинематографу, пройдет в первый день фестиваля. На одной сцене с ним выступят: музыкальный коллектив из Горного Алтая New Asia, группа "Хмельная Ворга", а также женский коллектив "Ива Нова", играющий альтернативный этно-экстрим.

На второй день выступит балканский исполнитель Марко Маркович и его коллектив Big Brass Band. Музыканты выступят на "ЭтоЭтно" уже во второй раз, организаторы обещают всем собравшимся на их выступление сочетание балканских этнических мотивов с оригинальным современным звучанием. Также в этот вечер музыкальный коллектив "Ойме" исполнит финно-угорскую традиционную музыку и фольклор народов Северного Кавказа. Еще на сцене выступят китайская певица Пэн Иньлай, сербский диджей Тебра, певица Индира Мамбетова из Казахстана и постоянные участники проекта - молодежный инструментальный коллектив "Неизвестный композитор" из Архангельска.

Арт-директором фестиваля является президент объединенной сербской диаспоры в Санкт-Петербурге, продюсер Мирко Раденович. Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.