На сцене РАМТа состоится открытие XII Летних балетных сезонов

Зрители смогут увидеть 17 спектаклей

МОСКВА,1 июля. /ТАСС/. Марафон "XII Летние балетные сезоны" открывается в субботу на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ). Зрители увидят 17 спектаклей: "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Жизель" Адольфа Адана, "Ромео и Джульетту" Сергея Прокофьева и другие постановки.

"1 июля на сцене РАМТа вновь стартует ежегодный летний марафон классического балета - "Летние балетные сезоны". 6 прекрасных балетных трупп показывают жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра нон-стоп до конца августа: за 60 дней будет сыграно 79 спектаклей", - сообщила пресс-служба театра.

В 2023 году в афише проекта 17 классических балетов. Зрители увидят постановки балета Петра Чайковского "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик", "Жизель" Адольфа Адана, "Дон Кихот" Людвига Минкуса и другие спектакли. Юным поклонникам искусства снова покажут "Чиполлино" Карена Хачатуряна, а также удивят премьерой. Среди новинок афиши для взрослых - "Спартак" Арама Хачатуряна и "Сотворение мира" Андрея Петрова. Все спектакли пройдут в сопровождении оркестра.

Фестиваль откроет дебютант марафона: Чувашский государственный театр оперы и балета под руководством заслуженного работника культуры Чувашской Республики Данилы Салимбаева. Коллектив представит свою версию "Лебединого озера" - традиционного спектакля-открытия. Также впервые в фестивале примет участие Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева. 6 и 17 июля труппа танцует балет Арама Хачатуряна "Спартак" с фрагментами настоящего римского боя, а 18 июля артисты театра представят "Сотворение мира" - балетную вариацию библейского сюжета, в которой первым исполнителем роли Адама был Михаил Барышников.

Воронежский государственный театр оперы и балета под руководством Александра Литягина после пятилетнего перерыва на гастроли удивит зрителей своим видением "Ромео и Джульетты", "Дон Кихота" и "Чиполлино". Традиционный резидент Летних балетных сезонов Московский государственный академический театр имени Н. Сац представит на марафоне постановки "Лебединого озера", "Жизели" и "Спящей красавицы", а также одноактные балеты "Шахерезада", "Шопениана" и "Половецкие пляски". Также зрителей ждет балет по мотивам поэмы А.С. Пушкина "Бахчисарайский фонтан" в исполнении труппы Валентина Грищенко.

Фестиваль пройдет на сцене РАМТа с 1 июля по 29 августа. Вход по билетам.