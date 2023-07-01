Фильмы Киностудии Горького появятся в онлайн-кинотеатре Центра документального кино

Библиотеку пополнят порядка 40 документальных фильмов и научно-популярных сериалов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Порядка 40 документальных фильмов и научно-популярных сериалов Киностудии им. М. Горького пополнят библиотеку международной онлайн-платформы Центра документального кино (ЦДК) Nonfiction.film. Среди них лента "Бог из машины" о советской кибернетике и картины с авторскими экскурсиями историка моды Александра Васильева, сообщили в пресс-службе Киностудии им. Горького.

"Документальные фильмы и научно-популярные сериалы Киностудии им. М. Горького с 1 июля будут доступны на международной онлайн-платформе Центра документального кино Nonfiction.film. Всего 40 наименований, в том числе популярные проекты, выпущенные за последние три года", - говорится в сообщении.

В частности, пользователи смогут посмотреть сериал "Советский дизайн" о том, как в СССР создавался облик ставших культовыми вещей, фильмы "Горянки" о жизни современных кавказских женщин, "У нас отняли лица" о современном рабстве и "Носки с акулами" о полноценной жизни с ограниченными возможностями здоровья. Также в библиотеке представлены картины "Поверить в сказку" и "Ткань времени" с авторскими экскурсиями историка моды Александра Васильева по выставкам уникальных костюмов из киносказок и исторических фильмов Киностудии им. М. Горького, а также научно-популярные фильмы "Бог из машины" о советской кибернетике и "Родом из Вавилона" о прошлом, настоящем и будущем синхронного перевода.

"Одним из основных направлений для киностудии в последние три года стало производство актуального документального и научно-популярного контента. Мы также стремимся развивать и популяризировать это направление в стране, доводить фильмы до зрителей на разных площадках. Центр документального кино собирает вокруг себя по-настоящему заинтересованную аудиторию, наши цели во многом совпадают, и мы рады представить свои проекты в онлайн-кинотеатре Nonfiction.film", - цитирует пресс-служба генерального продюсера Продюсерского центра Киностудии Горького Лику Бланк.

Nonfiction.film - международная стриминговая платформа, на которой собраны лучшие документальные фильмы и сериалы, а также авторское игровое кино. Площадку в апреле 2018 года открыл кинотеатр Центр документального кино.