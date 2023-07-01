Театр им. Вахтангова закроет сезон уличным концертом на Арбате

Также 1 июля пройдут завершающие представления уходящего сезона: на Основной сцене - "Война и мир", на Новой сцене - "Генерал и его семья", на Симоновской сцене - "Обещание на рассвете"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Театр имени Евгения Вахтангова отметит в субботу закрытие 102-го сезона уличным концертом на Арбате, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"1 июля в 21:00 у фасада Театра имени Евгения Вахтангова состоится праздничное закрытие текущего 102-го сезона театра. По сложившейся традиции в 15-й раз вахтанговцы с театрализованным концертом выйдут на Арбат, чтобы на два месяца попрощаться со своими зрителями - до следующего сезона", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что эта уникальная акция родилась в 2009 году, автором ее идеи, поддержанной Римасом Туминасом, был Виктор Добронравов. "С тех пор традиция праздника на Арбате стала неизменной: в любую погоду перед зданием театра собираются поклонники - москвичи и гости столицы, чтобы стать участниками вахтанговского праздника", - подтвердили в театре.

Согласно афише, 1 июля в Театре Вахтангова пройдут завершающие представления уходящего сезона: на Основной сцене - "Война и мир", на Новой сцене - "Генерал и его семья", на Симоновской сцене - "Обещание на рассвете". По окончании спектаклей зрители смогут присоединиться к арбатской аудитории.

Об уличном концерте

Как сообщили в пресс-службе, в этом году главной темой уличного концерта станет открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе, которое состоялось 30 апреля и было приурочено к 140-летию со дня рождения основателя театра - Евгения Богратионовича Вахтангова.

Ведущими арбатского концерта выступят заслуженный артист России Владимир Вдовиченков и актриса Яна Соболевская.

В концерте примут участие вахтанговцы всех поколений. К ним присоединятся друзья Вахтанговского театра - Алла Зохина и Елена Чарквиани.

В подготовке арбатского концерта принимают участие режиссер Эльдар Трамов, художник Максим Обрезков, звукорежиссер Руслан Кнушевицкий, художники по свету Александр Матвеев и Руслан Майоров, продюсер Сергей Сенин.

Новый 103-й сезон Театр им. Евгения Вахтангова откроет 6 сентября спектаклями "Амадей" (Основная сцена), "Генерал и его семья" (Новая сцена), "Любовь у трона" (Симоновская сцена), "Вечер Людмилы Максаковой" (Арт-кафе), "Матренин двор" (сцена "Студия"), добавили в пресс-службе.