В Петербурге пройдет гала-концерт лауреатов XVII конкурса имени Чайковского

На нем назовут обладателя Гран-при музыкального состязания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Гала-концерт лауреатов XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского пройдет в субботу на Новой сцене Мариинского театра, как завершающее событие одного из крупнейших музыкальных смотров мира. Параду победителей будет аккомпанировать Симфонический оркестр театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, сообщила пресс-служба Мариинки.

"Этим ярким событием завершится масштабное музыкальное состязание, которое отмечает в этом году 65-летие. По окончании концерта будет объявлен обладатель Гран-при XVII Международного конкурса имени Чайковского", - рассказали в пресс-службе.

Вечер подарит петербуржцам уникальную возможность первыми услышать молодых талантливых музыкантов, состязавшихся в Санкт-Петербурге и в Москве в номинациях "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение", "Деревянные духовые инструменты" и "Медные духовые инструменты". Золотые медали по всем шести специальностям завоевали на этом смотре музыканты России и Южной Кореи.

Всего на конкурсе выступили 236 молодых артистов из 23 стран мира. В жюри работали выдающиеся музыканты, педагоги, театральные менеджеры и артистические агенты из 18 стран.

ТАСС является генеральным информационным партнером конкурса.