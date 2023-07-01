Театр имени Веры Комиссаржевской покажет спектакль "Новеллы о любви" по прозе Мопассана

Постановка состоит из 16 новелл

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Академический драматический театр имени Веры Комиссаржевской покажет в субботу премьеру спектакля "Новеллы о любви" по произведениям Ги де Мопассана. Постановка состоит из 16 новелл разных жанров и направленности, подчиненных одной теме.

"Тема одна - о любви, о разных ее сторонах, о странностях: о любви семейной, материнской, о любви братской, о понимании любви, возникающей в экстремальных ситуациях. Все пронизано любовью на самом деле", - рассказал журналистам постановщик спектакля и автор инсценировки, главный режиссер труппы Леонид Алимов.

В новеллах на эту вечную тему писатель акцентирует внимание на контрасте между повседневными причинами и невероятными последствиями, противопоставляя прошлое и настоящее, надежды, ожидания и реальность. Все эти моменты нашли отражение и в режиссерском прочтении новелл Мопассана.

Сценографом спектакля и автором костюмов выступил заслуженный художник России Владимир Фирер. Художник по свету - Гидал Шугаев.