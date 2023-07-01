Под Красноярском стартовал фестиваль исторической реконструкции

На нем собрались более 400 участников со всей России

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Более 400 человек из 18 регионов России приехали на фестиваль исторической реконструкции "Енисейский форпост", который проходит под Красноярском в поселке Емельяново. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель оргкомитета фестиваля.

"Сегодня в поселке Емельяново под Красноярском открылся масштабный фестиваль исторической реконструкции "Енисейский форпост". Для участия в нем приехали более 400 реконструкторов из 18 регионов России. К нам приехали участники от Калининграда до Хабаровска. Это один из самых крупных фестивалей в России", - сообщили организаторы.

По словам организаторов, на фестивале пройдет реконструкция военных событий из разных эпох. "Будет реконструировано несколько битв: освоение Сибири служилыми людьми в XVII веке, штурм Парижа 1814 года, Брусиловский прорыв 1916 года в Первую мировую войну, операция "Багратион" 1944 года в Великую Отечественную войну", - пояснили в оргкомитете.

Реконструкции исторических сражений пройдут с использованием боевой техники и пиротехнических изделий. Для гостей фестиваля организованы мастер-классы, ярмарка ремесел, показательные выступления.