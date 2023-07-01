В Пскове создали выставку "Побеждая время" о российских реставраторах

В экспозиции представят редкие чертежи мастеров, по которым восстанавливались древние псковские храмы, а также личные вещи и документы, которые ранее не экспонировались

ПСКОВ, 1 июля. /ТАСС/. Научные сотрудники федерального Псковского музея-заповедника впервые создали выставку артефактов "Побеждая время", посвященную реставраторам, имеющим общероссийскую известность, которые в том числе занимались восстановлением Пскова, разрушенного до руин после Великой Отечественной войны. В экспозиции будут представлены редкие чертежи мастеров, по которым восстанавливались древние псковские храмы, а также личные вещи и документы, которые ранее не экспонировались, сообщила в субботу ТАСС генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Уникальная и масштабная выставка, которую мы назвали строчками из стихотворения Пастернака - "Побеждая время". Она посвящена великим реставраторам-архитекторам, имеющим общероссийскую известность. В числе этих реставраторов абсолютно выдающиеся имена: это Юрий Спегальский, Всеволод Смирнов, Борис Скобельцин, Михаил Семенов и многие другие. Музей накопил достаточный материал, у нас есть зарисовки, художественные произведения этих реставраторов", - сказала Мельникова.

По ее словам, часть выставки посвящена ученым-архитекторам, которые восстанавливали Псков после Великой Отечественной войны, который за период оккупации был практически полностью разрушен. "Пскову необыкновенно повезло. В послевоенный период здесь сошлись дороги очень большого количества талантливых архитекторов-реставраторов, археологов и исследователей. Поэтому, когда мы видим сегодня этот удивительный город, сохранивший топографию, уникальные памятники, сердце города - Псковской Кремль, важно знать, чьими трудами все это отреставрировано", - отметила Мельникова.

Она также добавила, что в экспозиции впервые можно увидеть личные вещи реставраторов, подлинники чертежей, созданных мастерами, на основе которых проводилось восстановление объектов древней псковской архитектуры. Часть артефактов посвящены "легендарному исследователю и реставратору икон" Савелию Ямщикову.

"Профессия реставратора - это профессия жертвенная. Они не создают свои произведения, а жертвуют свой талант, знания и умения, чтобы сохранить то, что сделали предшественники. Выставка представляет собой музей-памятник людям, которые сегодня сохранили то, что сегодня является нашей духовной опорой. Чем был бы Псков, если бы у него не было церкви Успения с Пароменья, Петра и Павла с Буя. Это был бы город, где просто живут люди. Но благодаря этим реставраторам, город хранит завет предков", - сказала Мельникова.