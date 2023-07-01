В Галерее Уффици показали российский документальный фильм о спасении предметов искусства

В центре сюжета - история спасения коллекции скульптур эпохи Возрождения, попавшей из Берлина в Москву после войны

РИМ, 1 июля. /ТАСС/. Новый документальный фильм "Идеальный музей. Возвращение Ренессанса" о пострадавших во время Второй мировой войны предметах искусства, которые были отреставрированы в Москве и сейчас вернулись в ведущие мировые коллекции, показали в Галерее Уффици в рамках традиционного летнего фестиваля Apriti Cinema.

"Этот документальный фильм, в котором переплетены события в Берлине, Москве и Флоренции, в увлекательном, почти детективном ключе напоминает счастливую историю образцового международного сотрудничества, позволившего спасти культурное наследие мастеров флорентийского Возрождения", - прокомментировал в субботу ТАСС директор Галереи Уффици Айке Шмидт.

В центре сюжета - история спасения коллекции скульптур эпохи Возрождения, попавшей из Берлина в Москву после войны, в 1946 году. Известно, что германские войска и немецкие руководители вывезли из Италии важные произведения искусства. Как поясняют создатели картины, в ходе боев за Берлин в мае 1945 года в бункере зенитной башни Фридрихсхайн возник пожар, в результате которого погибли картины Караваджо, Рубенса, Боттичелли. В списках навсегда утраченных работ значились и скульптуры выдающихся мастеров итальянского Возрождения, среди которых Донателло и Верроккьо. Обгоревшие обломки были найдены в бункере советскими археологами и реставраторами и отправлены на хранение в Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина.

Зрителям раскрывают секреты процесса реставрации, самых неожиданных технологий и исследований Пушкинского музея и Курчатовского института. Сотрудники ГМИИ имени А. С. Пушкина и Государственного Эрмитажа в фильме рассказывают неизвестные эпизоды о работе своих коллег в 1950-х годах по спасению и возвращению коллекций скульптуры и живописи. Работы потом были возвращены, и сегодня составляют основу коллекции в Дрезденской галерее и Музейном острове в Берлине.

Как и сама работа по реставрации еще в советские времена, получившая в свое время название "Проект Донателло", так и этот фильм объединили мастеров из разных стран. Специально для фильма итальянский художник Франческо Пиньятелли создал видеоинсталляцию, объединив музыку соотечественника Леонардо Бенацци, метафорические образы "идеального музея" и восстановленные скульптуры "Иоанн Креститель", "Летающий Амур", "Оплакивание Христа".

Картина была снята кинокомпанией "Синтез-Интегра" совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина при поддержке фонда Stella Art Foundation, занимающегося проведением выставок. Фильм прошел на русском языке с субтитрами. Осенью планируется его прокат в РФ, а также специальный показ в Русском доме в Риме, сообщила ТАСС в субботу его директор Дария Пушкова.

Показы лент из разных стран в Галерее Уффици, в дворике под открытым небом, продлятся до 7 августа. Специальные вечера посвящены итальянскому режиссеру Франко Дзеффирелли по случаю 100-летия со дня его рождения, итальянской актрисе Анне Маньяни, а также певице Марии Каллас.