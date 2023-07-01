На "Ленфильме" открыли выставку-прогулку, посвященную 100-летию композитора Шварца

Она будет доступна для посещения до конца лета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Выставка в формате речной прогулки, посвященная жизни и творчеству выдающегося кинокомпозитора Исаака Шварца, открылась в субботу на петербургской киностудии "Ленфильм". "Станциями" на этой экспозиции-экскурсии выступают 14 фильмов, к которым он написал музыку, в их числе - "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья" и другие картины.

Экспозиция расположена в двух пространствах киностудии - холле, который оформлен в виде пристани дебаркадера, и зале на втором этаже, где посетитель оказывается на борту речного трамвайчика. "Мы построили антураж настоящего прогулочного кораблика. Почему мы выбрали именно такой формат? Потому что лето и музыка Исаака Иосифовича - это две совершенно великолепно дополняющие друг друга вещи. Потому что виды Санкт-Петербурга, белые ночи, музыка Шварца - это фактически единое целое", - сказала куратор выставочного проекта, участница арт-группы Doping Pong Анна Маугли.

Гостей встречают стоп-кадры и закадровые снимки из двух знаковых фильмов с музыкой Шварца, отражающих дух "Ленфильма", - картины Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья" (1975) и теледетектива Евгения Татарского "Золотая мина" (1977), созданных на ленинградской киностудии. В обеих лентах запечатлен Петербург в разные исторические моменты - в начале XIX века и в конце XX века соответственно. "Оба фильма соединяются в едином пространстве легендарной сцены встречи героев Олега Даля и Любови Полищук на палубе корабля-ресторана "Кронверк", - рассказали в пресс-службе "Ленфильма". Из архива студии на выставке впервые представлены кадры фотохроники со съемок фильма "Звезда пленительного счастья", сделанные на фоне Петропавловской крепости и Медного всадника примерно в то же время, что и сцена на "Кронверке".

На экспозиции можно также ознакомиться с текстами-исследованиями, посвященными музыке Шварца в разных кинолентах. "Все, кто интересуется теорией музыки, я думаю, найдут для себя массу интересного, в том числе иллюстративный материал", - добавила Маугли. На выставке также рассказывается о мемориальном доме-музее Шварца в поселке Сиверском недалеко от Гатчины в Ленинградской области. В Сиверском композитор прожил более 40 лет. Там им были созданы более 150 мелодий к спектаклям и фильмам, в их числе песня "Ваше благородие, госпожа Удача!" из картины "Белое солнце пустыни", "Кавалергарды, век недолог" из киноленты "Звезда пленительного счастья" и многие другие.

Выставка "По волнам киномузыки Исаака Шварца" создана при поддержке Министерства культуры РФ. Она будет доступна для посещения до конца лета. В период работы экспозиции состоятся спецпоказы фильмов с музыкой Шварца из золотой коллекции "Ленфильма".