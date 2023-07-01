Севастопольский ТЮЗ реализует новые проекты на гранты Фонда культурных инициатив

На эти средства создадут спектакли и проведут фестивали, в том числе с участием исполнителей из новых регионов России

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Грантовая поддержка, которую получат Севастопольский театр Юного зрителя и Культурный комплекс "Корабел" от Президентского фонда культурных инициатив благодаря победе в конкурсе, поможет воплотить несколько новых проектов. На эти средства они создадут спектакли и проведут фестивали, в том числе с участием исполнителей из новых регионов России, сообщил в своем Telegram-канале в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Севастопольский театр Юного зрителя и Культурный комплекс "Корабел" стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Они получат грантовую поддержку", - написал он, поздравляя руководителей культурных учреждений и коллективы с победой.

Благодаря полученному гранту Севастопольский ТЮЗ сможет осуществить несколько интересных постановок. Это спектакль по повести В. Кондратьева "Сашка", главный герой которой - молодой солдат, вчерашний школьник, взявший на себя ответственность за судьбу Родины. Спектакля "Море Лазарева" пройдет в формате "бродилки" по этажам Морской библиотеки им. М.П. Лазарева, премьера назначена на ноябрь. Фестиваль авторской песни "Пьеро" посвятят памяти знаменитого русского артиста, "величайшего дизайнера и модельера авторской песни" Александра Вертинского, который неоднократно выступал в Севастополе.

Каждый из участников Севастопольского фестиваля актерских монологов "Словотворение. Дети" будет иметь возможность создать мини-спектакль на основе предлагаемого зрителям произведения. Пройдет в Севастополе и Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Сказочное королевство". Руководителем всех этих проектов выступает директор СевТЮЗа - заслуженный работник культуры Севастополя Андрей Маймусов, рассказал губернатор.

Культурный комплекс "Корабел" выступит с проектом "Самородки Донбасса и освобожденных территорий - патриоты России" под руководством Любови Талах. Он будет проводиться в рамках XVIII Международного конкурса-фестиваля народной музыки и танца "Самородки-2024". Участники из ДНР и новых территорий смогут продемонстрировать свое искусство в отборочных турах в ДНР и на сценических площадках Севастополя, добавил губернатор.