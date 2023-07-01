Финалистами конкурса "Нашествие: Молодые Ветра" стали 50 исполнителей из РФ и Молдавии

На гала-концерте профессиональное жюри выберет пять победителей, которые запишут свои композиции в студиях Москвы

ТАСС, 1 июля. Около 50 молодых исполнителей, в том числе музыканты из Москвы, Луганска, Крыма, а также из Молдавии, вышли в финал всероссийского молодежного конкурса "Нашествие: Молодые Ветра". Он состоится 5 августа в Москве, сообщили в субботу ТАСС организаторы конкурса.

"Финал всероссийского музыкального молодежного конкурса "Нашествие: Молодые Ветра" состоится 5 августа на площадке столичного клуба "Урбан" в пространстве Дизайн-завода "Флакон", сообщили организаторы. Организаторы подсчитали голоса слушателей и назвали 50 лучших исполнителей, которые выходят в финал музыкального конкурса", - рассказали в оргкомитете.

Топ музыкальных регионов страны возглавили Москва и Подмосковье, от них в финале конкурса выступят по девять музыкантов. Четыре исполнителя представят Санкт-Петербург. Также в финал вышли два музыканта из Луганска и два - из Донецкой Народной Республики, еще два исполнителя представят Республику Крым, один исполнитель выступит от Севастополя. В финал также вошел один зарубежный исполнитель - музыкант из Молдавии.

На гала-концерте профессиональное жюри выберет пять победителей, которые запишут свои композиции в студиях Москвы, а затем альбом будет выпущен на виниловой пластинке, после чего вместе со своими "звездными" наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и их песня будут транслироваться в эфире "Нашего Радио".

Конкурс "Нашествие: Молодые Ветра" реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Оргкомитет сообщил, что конкурс молодых музыкантов "Молодые ветра" решили провести в 2023 году, положения конкурса адаптировали с учетом переноса фестиваля "Нашествие" на 2024 год. Фестиваль планируют провести у деревни Аристово Боровского района Калужской области.