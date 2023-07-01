Два новых фильма "Гардемарины" выйдут осенью

Режиссер картины Светлана Дружинина ранее сообщала, что "Гардемарины 1787. Война" станет последним фильмом в серии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Два новых фильма "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война" выйдут этой осенью, первая часть - 5 октября, вторая - 16 ноября. Об этом сообщил народный артист России Дмитрий Харатьян на "Знание. Лекторий" на VK Fest.

"Четвертый фильм, который называется "Гардемарины 1787. Мир" выходит 5 октября на всех площадках, кинотеатрах страны, я надеюсь. А второй фильм, который называется "Гардемарины 1787. Война" выходит 16 ноября. <…> Я думаю, что не пожалеете, когда посмотрите продолжение истории про "Гардемарины 1787", - сказал артист.

Харатьян напомнил, что в названии указан год, в который произошло сражение на Кинбурнской косе во время русско-турецкой войны. Победу приблизили в том числе и гардемарины, которым помогали их дети. "В фильме "Гардемарины 1787. Мир" [дети] - главные герои, помимо уже ветеранов нашего движения, гардемаринов Домогарова, Мамаева, меня и Боярского, который ожил, кстати. <…> Потому что народ требует, герои не должны умирать. <…> Но как женщины без Боярского? <…> У него даже там есть сакраментальная фраза в конце, уж я открою секрет вам. По секрету всему свету. <…> "Главное достояние России - это женщины", - говорит Боярский и не умирает, остается жить", - сказал артист.

По словам Харатьяна, его сын Иван работал на первой картине "Гардемаринов", когда ему было 17 лет. В течение пары месяцев он был на площадке обычным рабочим. Через год Иван поступил во ВГИК, в 2022 году окончил его, снял дипломный фильм "Девушка с косой" и получил за него несколько наград. Дмитрий Харатьян анонсировал, что осенью Иван снимет фильм о блокаде Ленинграда, который планируется показать в следующем году. По словам актера, его сын очень любит животных, поэтому картина будет связана с ними.

"Так что вырос из рабочего в режиссера-постановщика. И сейчас готовится снимать дебют, пишет сценариий о блокаде Ленинграда. Эта тема блокады - это очень горькая и очень трагическая страница нашей истории. И сценарий как раз пишется об этом времени. Не буду говорить "Так что вырос из рабочего в режиссера-постановщика. И сейчас готовится снимать дебют, пишет сценариий. Кстати, сценарий о блокаде Ленинграда. Это важно для Ленинграда, Санкт-Петербурга. Эта тема блокады - это очень горькая и очень трагическая страница нашей истории. И этот сценарий как раз пишется об этом времени. Не буду говорить о героях, там связано с животными. Вообще Ваня очень любит животных, слава Богу, ему эта тема очень близка, и поэтому мы решили именно этим проектом заняться. Надеюсь, что он его снимет осенью и, я думаю, в следующем году сможем посмотреть его", - сказал Харатьян.

В 2021 году в беседе с ТАСС режиссер картины Светлана Дружинина сообщала, что "Гардемарины 1787. Война" станет последним фильмом в серии.

О фестивале

Фестиваль VK Fest проводится в Петербурге в парке 300-летия 1 и 2 июля. В программе выступления известных артистов, блогеров, спикеров на площадке "Знание. Лекторий". Запланированы мероприятия для гостей в зонах "Спорт", "Семья", "Творчество".