Бажовский фестиваль под Челябинском планирует принять 60 тыс. гостей

Министр культуры области Алексей Бетехтин отметил, что впервые на фестивале будут работать детские площадки

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Организаторы Бажовского фестиваля народного творчества, который проходит под Челябинском, ожидают от 55 тыс. до 60 тыс. зрителей. В числе новинок этого года - детские площадки "Веретень" и малышковый театр, сообщил ТАСС после церемонии открытия министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

"Мы готовы к наплыву людей, в этом году мы готовы встретить и 60 тыс. человек (около 50 тыс. человек было в прошлом году - прим. ТАСС). Знаем, как разместить их автомобили, как их накормить, что им показать. Что касается участников фестиваля, то у нас в прошлом году было 630 заявок для участия непосредственно в концертных программах, а в этом году их 720. Также у нас более 1,8 тыс. заявок от мастеров было подано, 600 из них удовлетворили, они будут представлять народное творчество, народные промыслы, так что в этом году уже побиты некоторые рекорды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, впервые на фестивале работают детские площадки. Это "малышковый" театр, где идут интерактивные спектакли для самых маленьких детей, и площадка "Веретень", на которой дети постарше под присмотром облаченных в народные костюмы инструкторов могут принять участие в национальных играх и забавах, в том числе в бою подушками на бревне, могут вскарабкаться на формованное сено, в игровой форме научиться пользоваться ухватами.

Бетехтин сообщил ТАСС, что в этом году гостей из новых регионов РФ на фестивале нет. "Надеюсь, что в следующем году они приедут и посмотрят, чтобы потом принять участие", - сказал он.

Бажовский фестиваль народного творчества проходит в Челябинской области с 1993 года. Он назван именем известного уральского писателя Павла Петровича Бажова, собирателя фольклорных сказаний Урала и автора множества сказов. Фестиваль проводится под эгидой Министерства культуры Челябинской области.