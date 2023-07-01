Среди работников культуры и просвещения столицы провели конкурс "Московские мастера"

Все участники очного этапа получили дипломы финалистов, цветы и подарки

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Победитель городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по специальности "культурно-просветительский работник" выбран в столице. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"По итогам защиты проектов, представленных участниками на очном этапе, и оценок, полученных в ходе отбора, определены три победителя: первое место заняла Мария Зайцева, второе - Артур Амирул Ислам, а третье - Кристина Восканян. Они получили дипломы I, II и III степени, а также подарки от партнеров", - значится в публикации.

Кроме того, победителем в специальной номинации "Приз зрительских симпатий" стала Екатерина Панова, ее видеоролик набрал 1 678 отметок "Мне нравится" в группе "Культура СВАО" в социальной сети "ВКонтакте". Ее наградили сертификатом партнера конкурса - сервиса печати фотокниг. Специальный приз "Надежда культуры" от председателя общественной организации "Московский городской профессиональный союз работников культуры" Надежды Чапаровой был присужден Аните Кумар за проект "На звездных и земной орбитах".

"Все участники очного этапа получили дипломы финалистов конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "культурно-просветительский работник", цветы и подарки. <...> На участие в отборочном этапе конкурса в этом году прислали 30 заявок. Конкурсанты, прошедшие отбор, должны были подготовить к финальному этапу проекты, объединенные общим названием "Мой проект: от идеи к результату". Каждый участник презентовал свою работу и рассказывал о ее значимости и результатах, которые уже достигнуты или которых планируется достичь", - добавляется на сайте.

Проекты оценивала комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты, теоретики и практики в сфере культурно-досуговой деятельности, представители департамента культуры Москвы и общественной организации "Московский городской профессиональный союз работников культуры". Наработки конкурсантов должны были соответствовать таким критериям, как востребованность, актуальность и социальная значимость результатов, оригинальность воплощения идеи, высокая содержательность подходов, технологий и методических приемов в деятельности конкурсанта.

Оператором конкурса выступило государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Объединение культурных центров Северо-Восточного административного округа".