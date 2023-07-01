В Перми завершилась серия премьер Дягилевского фестиваля

В финале представили "Персефону" на музыку из "Симфонии псалмов" Игоря Стравинского

ПЕРМЬ, 1 июля. /ТАСС/. Спектаклем "Персефона" на музыку из "Симфонии псалмов" Игоря Стравинского завершилась серия премьер Дягилевского фестиваля в Перми.

"Центральная идея нашего спектакля "Персефона" очень актуальна в нашей жизни, потому что мы сталкиваемся все время со смертью - одно время года умирает, другое начинается. Когда Персефона в Аиде - на земле зима, Деметра плачет, а когда приходит весна - она возвращается обратно в мир, к матери. Мы видим смерть и воскрешение, которые происходят каждый год", - пояснил Теодор Курентзис в ходе генеральной репетиции спектакля.

Премьеру "Персефоны" представили в субботу оркестр, хор и танцевальная труппа MusicAeterna под руководством режиссера Анны Гусевой и музыкального руководителя и дирижера Теодора Курентзиса, сообщает корреспондент ТАСС.

По словам музыкального руководителя постановки, в основу спектакля легли элевсинские мистерии - обряды инициации в культах богинь плодородия Деметры и Персефоны, которые проводились ежегодно в древнегреческом городе Элевсине. Из всех древнегреческих обрядов они считались наиболее важными и держались в тайне от непосвященных, а инициация, как полагали древние греки, объединяла человека с богом, давала бессмертие и божественную власть в потустороннем мире.

Спектакль поставлен на "Симфонию псалмов" - самый известный из опусов Стравинского на религиозную тему. Как пояснили в пресс-службе Дягилевского фестиваля, в музыке преобладают альты и кларнеты, увеличено число духовых, чтобы придать архаическую, органную звучность, а в хоре, по замыслу композитора, должны использоваться детские голоса вместо женских. "Персефону" Стравинский называл мелодрамой, но здесь, скорее, имеется в виду особая форма чтения под музыку, распространенная в начале XX века. С театральной точки зрения, это сочинение смешанного жанра, в котором объединяются пение и декламация, античный хор и колыбельные песенки, пантомима и статуарные мизансцены. "Персефона" создавалась по заказу Иды Рубинштейн как балет, но мало чем напоминает привычные танцевальные спектакли", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

О фестивале

Дягилевский фестиваль проходит в этом году с 22 июня по 2 июля. Программа включает симфонические и камерные концерты, оперные постановки, экспериментальные перформансы, а также концерты классической и альтернативной музыки. Главное событие - "Персефона" - завершает фестиваль показами 1 и 2 июля в Доме музыки на "Заводе Шпагина".

Организатором Дягилевского фестиваля 2023 года является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. В 2023 году фестиваль проводится в рамках празднования 300-летия Перми при поддержке министерства культуры Пермского края.

В столице Прикамья Дягилевский фестиваль проходит с 2003 года. Фестиваль является одним из крупнейших музыкальных форумов в России, он стремится укреплять и развивать традиции выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева. Инициатором первого Дягилевского фестиваля в России выступил Пермский театр оперы и балета, поскольку именно в Перми прошло детство Сергея Дягилева и именно здесь находится единственный в мире Дом-музей импресарио. Сейчас художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис.