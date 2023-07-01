В Петербурге на фестивале "ЭтоЭтно" Кустурица выступил с прощальным концертом

Режиссер сообщил, что при наличии свободного времени, он мог бы поработать в театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица и его коллектив The No Smoking Orchestra в субботу выступили с прощальным концертом на Пятом международном фестивале этнической музыки "ЭтоЭтно" в Санкт-Петербурге.

"Это прощальный концерт ", - сказал Кустурица, добавив, что "у нас еще четыре - пять концертов, это все".

Перед выступлением режиссер рассказал СМИ, что в случае появления свободного времени, мог бы поработать с театром. Также режиссер отметил, что его новая картина на основе "Мертвых душ" Николая Гоголя будет закончена до 2024 года. На вопрос о планах посетить связанные с русским писателем места в Петербурге режиссер ответил: "Наверное".

Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших мировых фестивалей, включая две "Золотые Пальмовые ветви".

Пятый международный фестиваль этнической музыки "ЭтоЭтно" проходит в Петербурге с 1 по 2 июля. Фестиваль проводится на открытом воздухе на территории Кронверкского пролива Петропавловской крепости - попасть на него может любой желающий. Арт-директором фестиваля является президент объединенной сербской диаспоры в Санкт-Петербурге, продюсер Мирко Раденович. Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.