1 июля, 20:54

В Петербурге на фестивале "ЭтоЭтно" Кустурица выступил с прощальным концертом

Режиссер сообщил, что при наличии свободного времени, он мог бы поработать в театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица и его коллектив The No Smoking Orchestra в субботу выступили с прощальным концертом на Пятом международном фестивале этнической музыки "ЭтоЭтно" в Санкт-Петербурге.

"Это прощальный концерт ", - сказал Кустурица, добавив, что "у нас еще четыре - пять концертов, это все".

Перед выступлением режиссер рассказал СМИ, что в случае появления свободного времени, мог бы поработать с театром. Также режиссер отметил, что его новая картина на основе "Мертвых душ" Николая Гоголя будет закончена до 2024 года. На вопрос о планах посетить связанные с русским писателем места в Петербурге режиссер ответил: "Наверное".

Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших мировых фестивалей, включая две "Золотые Пальмовые ветви".

Пятый международный фестиваль этнической музыки "ЭтоЭтно" проходит в Петербурге с 1 по 2 июля. Фестиваль проводится на открытом воздухе на территории Кронверкского пролива Петропавловской крепости - попасть на него может любой желающий. Арт-директором фестиваля является президент объединенной сербской диаспоры в Санкт-Петербурге, продюсер Мирко Раденович. Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургКустурица, Эмир
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация