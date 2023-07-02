В Мариинке выступит виолончелист Сурен Багратуни

Концерт пройдет под управлением Валерия Гергиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Член жюри XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского в номинации "Виолончель" Сурен Багратуни (США / Армения) выступит в воскресенье в Концертном зале Мариинского театра. Он исполнит с Симфоническим оркестром под управлением народного артиста России Валерия Гергиева Первый виолончельный концерт Камиля Сен-Санса.

"Этот вечер станет завершающим событием из цикла "XVII Международный конкурс имени Чайковского в гостях у XXXI Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей". Предыдущие концерты прошли в ходе смотра, расширив программу фестиваля", - рассказали в пресс-службе театра.

В концерт из французской классики войдут также "Болеро" Мориса Равеля и "Фантастическая симфония" Гектора Берлиоза.

Сурен Багратуни - заслуженный профессор по классу виолончели в Мичиганском университете, где возглавляет кафедру струнных инструментов. Одним из его творческих достижений в начале музыкальной карьеры стало участие в Международном конкурсе имени Чайковского, где в 1986 году он завоевал серебряную медаль. Музыкант гастролирует по всему миру. В его дискографии - 20 альбомов, включающих сольные и ансамблевые сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Арно Бабаджаняна.