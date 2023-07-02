Российский фильм "Голоса Арктики" получил приз на фестивале Ischia Film Festival в Италии

Документальная лента состоит из трех новелл о людях Крайнего Севера, каждая из которых является очерком про традиции, быт и роль музыки в жизни героев

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Документальный фильм "Голоса Арктики" российского режиссера Ивана Вдовина получил одну из главных наград международного фестиваля Ischia Film Festival, который завершился в Италии в субботу. Картина была удостоена приза "Лучший фильм в секции Location denied", сообщил ТАСС режиссер.

"Хочу выразить огромную благодарность Ischia Film Festival за приглашение и высокую оценку нашего арктического кинопутешествия. <…> Наше кино строится вокруг понятия "родное" во всем его масштабе и разнообразии. Ведь родное у каждого свое. Но отношение к этому родному имеет свою пронзительную интонацию, которая объединяет людей, разделенных тысячами километров. Видимо, именно это позволило международному жюри престижного итальянского фестиваля отметить наш фильм одной из главных наград в этом году", - сказал Вдовин.

Фильм "Голоса Арктики" включает три новеллы о людях Крайнего Севера, каждая из которых - очерк про традиции, быт и роль музыки в жизни героев. Сквозным героем ленты стал российский модельер, ресторатор и саундпродюсер Денис Симачев, который отправился в экспедицию на Север, чтобы записать "голоса Арктики" и свести их в единую музыкальную композицию.

Съемки фильма проходили в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и Якутии. Производством занималась компания Home Production. Генеральными продюсерами картины являются Юлия Липатова и Полина Аветикова. Во время экспедиции съемочная группа преодолела 50 тыс. км, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах, а также снимала картину при температуре минус 60 градусов по Цельсию. Фильм вышел в прокат 9 июня 2022 года.

Ранее "Голоса Арктики" стали обладателем гран-при XXVII Международного экологического телефестиваля "Спасти и сохранить" в Ханты-Мансийске. Кроме того, картина Вдовина участвовала во внеконкурсной программе Шанхайского кинофестиваля и была номинирована на национальную премию "Золотой орел" 2023 года.

О фестивале

Международный фестиваль фильмов о туризме Ischia Film Festival проводится ежегодно на острове Искья в Италии с 2003 года. В этом году смотр проходил с 24 июня по 1 июля. В конкурсной программе - полнометражные, короткометражные и документальные фильмы, фестивальные показы проходят в Арагонском замке. В разные годы в нем принимали участие Джон Туртурро, Оливер Стоун, Кен Адам, Аббас Киаростами, Питер Гринуэй, Абель Феррара, Амос Гитаи, Павел Лунгин и другие.