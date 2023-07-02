Россиянка Зинаида Царенко стала обладателем Гран-при XVII конкурса имени Чайковского

Гала-концерт лауреатов прошел на Новой сцене Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Приглашенная солистка Мариинского театра Зинаида Царенко (меццо-сопрано) удостоена Гран-при XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского. Об этом в воскресенье объявил сопредседатель оргкомитета конкурса Валерий Гергиев по завершении гала-концерта лауреатов на Новой сцене Мариинского театра.

"В этом году, я считаю, сегодня выступление основных претендентов на это звание было на очень высоком уровне. У меня есть это право - это единственное право, которое в конкурсе есть у меня. Я как сопредседатель организационного комитета приглашаю членов жюри, но я не голосую. Но поскольку я между Москвой и Петербургом провожу много времени, я слышу и первый тур, и второй тур, и третий тур. Я бы отдал сегодня этот приз - Гран-при - Зинаиде Царенко", - сказал Гергиев.