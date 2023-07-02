Составлен рейтинг экранизаций современных отечественных детективов

Его возглавил сериал "Каменская"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Популярные в 2000-х годах сериалы "Каменская" и "Убойная сила" возглавили рейтинг лучших экранизаций современных отечественных детективов. Третье место у сериала "Тайны следствия", сообщили ТАСС в пресс-службе канала "Русский детектив", составившего топ сериалов по мотивам российских детективов.

"На первом месте расположился сериал "Каменская", созданный по романам подполковника милиции Александры Марининой. Первый сезон проекта вышел в 2000 году. Писательница принимала участие в выборе актрисы на роль главной героини. В итоге роль майора милиции Насти Каменской исполнила Елена Яковлева. Впоследствии при работе над следующими романами Маринина учитывала также черты характера экранной героини. В основу первых серий легли романы "Стечение обстоятельств", "Игра на чужом поле", "Убийца поневоле", - прокомментировали в пресс-службе результаты исследования.

На второй строчке рейтинга расположился еще один популярный сериал 2000-х годов - снятая по мотивам произведений Андрея Кивинова "Убойная сила" с Константином Хабенским главной роли. Кивинов также стал одним из авторов сценария, над которым он работал вместе с бывшим напарником по Кировскому РУВД Санкт-Петербурга.

Бронза у телесериала "Тайны следствия", одного из самых продолжительных проектов на российском телевидении. Сериал идет в эфире с 2000 года, в настоящее время вышло уже 22 сезона. "Немногие знают, что первые серии проекта создавались по мотивам детективов Елены Топильской, она стала и автором сценария первых восьми сезонов и мини-сериала "Тайны следствия. ХХ век". Главную роль - следователя Марии Швецовой - исполняет Анна Ковальчук. Проходя пробы, 22-летняя актриса прибавила себе несколько лет, так как по сценарию героиня должна быть старше. Во время съемок первого сезона у Ковальчук родилась дочь Злата, и кадры первых минут жизни девочки даже вошли в одну из серий", - рассказали авторы рейтинга.

Четвертое место заняла экранизация детектива Бориса Акунина "Азазель" - первой книги из серии про приключения Эраста Фандорина и первой экранизации произведений писателя. Мини-сериал, состоящий из четырех серий, вышел в 2002 году, режиссером выступил Александр Адабашьян. Как отметили представители телеканала, среди лучших экранизаций отечественных детективов преобладают те, где главными героями являются женщины: пятое место поделили детективные сериалы "Женская логика" и "Женский приговор". Первая часть "Женской логики" с Алисой Фрейндлих в главной роли была создана по мотивам одноименного романа Виктора Пронина. Сериал "Женский приговор" - это вышедшая в 2022 году экранизация одноименного романа Марии Вороновой.

О рейтинге и премии "Русский детектив"

Рейтинг лучших экранизаций современных российских детективов приурочен к старту нового сезона премии "Русский детектив" и составлен на основе зрительских оценок и упоминаний сериалов в тематических подборках. В основу рейтинга легли данные профильных ресурсов kino-teatr.ru, kino.mail.ru, kinopoisk.ru, film.ru и других.

Премия "Русский детектив" - награда в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино, создана в 2020 году с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, а также повышения статуса детективного жанра и остросюжетной прозы у литературного сообщества. Одна из задач премии - показать читателям, зрителям и профессиональному сообществу разнообразную палитру современной детективной прозы и кино.

Учредителем премии выступает киноканал "Русский детектив", входящий в медиахолдинг "Цифровое телевидение". Премия проводится при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ", Российской государственной библиотеки, книжного рекомендательного сервиса LiveLib.