Артисты Москонцерта выступили в Белгородской области перед военнослужащими и жителями

Поездку приурочили ко Дню ветеранов боевых действий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Культбригада Москонцерта поздравила пограничников и жителей Белгородской области с Днем ветеранов боевых действий. Зрителями стали военнослужащие, жители из пунктов временного размещения и учащиеся вузов и средних специальных учебных заведений, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Культбригада Москонцерта с 29 июня по 5 июля 2023 года выезжала в Белгородскую область с программой "Пою тебе - Россия!". Об этом сообщил генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, который возглавил поездку", - говорится в публикации.

Как уточняется на сайте, столичные артисты регулярно выступают в поддержку участников специальной военной операции и жителей новых регионов России. На этот раз поездка была приурочена ко Дню ветеранов боевых действий, который 1 июля впервые отметили в Белгородской области, серьезно пострадавшей от постоянных обстрелов и вторжений диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Культбригада выступила для военнослужащих, мирных жителей в пунктах временного размещения, а также учащихся вузов и средних специальных учебных заведений.

"Общее количество выступлений культбригады Москонцерта приблизилось к отметке в 350 <...>, в Белгородской области, серьезно пострадавшей от диверсантов и постоянных обстрелов, нас ждали. Людям тут тяжело, и мы приехали поддержать их боевой дух и хорошее настроение!" - сказал Бачурин, что слова приводят на сайте мэра и правительства столицы.

Перед зрителями выступили солисты Москонцерта: лауреаты международных конкурсов Павел Быков (вокал, гитара), Сергей Борзов (вокал), Оксана Невежина (вокал, художественное слово, конферанс). Серия концертов состоялась в частях Федеральной службы безопасности РФ и Министерства обороны РФ, на площадках вузов и средних специальных учебных заведений, в пунктах временного размещения и госпиталях.