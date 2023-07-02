В рамках фестиваля "Российская креативная неделя. Москва-фест" пройдет театральный марафон

Открытие запланировали на 3 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кинопоказы и театральный марафон пройдут в рамках фестиваля "Российская креативная неделя. Москва-фест", который состоится с 3 по 9 июля на более чем 60 площадках города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Для посетителей фестиваля "Российская креативная неделя. Москва-фест" подготовили насыщенную программу. Мероприятия пройдут с 3 по 9 июля более чем на 60 площадках. Партнерами фестиваля стали свыше 1,5 тыс. компаний - представителей креативного бизнеса столицы. <...> Горожане увидят, какая продукция производится в Москве, посетят шоурумы и кинопоказы. Специалисты могут присоединиться к деловой программе. Фестиваль будет интересен гостям всех возрастов. Предусмотрены мероприятия для семей с детьми, а также для молодежи и горожан старшего поколения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди площадок фестиваля - Парк Горького, центр современного искусства "Винзавод", парк "Зарядье", ВДНХ, парк искусств "Музеон", московские кинотеатры. Всем зонам дали названия, связанные с креативными индустриями и местами, в которых они находятся: "Модный проспект", "Площадь театров", "Кинобульвар", "Книжный город", "Дизайн-квартал", "Музыкальный перекресток", "Арт-район" и "Улица видеоигр".

Помимо этого, в рамках фестиваля запланирован театральный марафон. 9 июля в 22:00 Московский академический театр имени Владимира Маяковского покажет на Пушкинской площади спектакль "Поиск продолжается". 8 июля в 15:00 и 9 июля в 14:00 театр "Трикстер" представит на ВДНХ постановки "Записки Черномора" и "Руслан и Людмила". На Кузнецком Мосту, Триумфальной площади и в Столешниковом переулке ценители и знатоки индустрии моды смогут посетить ярмарки и шоурумы, а также воспользоваться AR-примерочной.

"В рамках фестиваля состоится деловая программа, направленная на выстраивание международных и внешнеэкономических связей. Мероприятия пройдут в кластере "Ломоносов" на Воробьевых горах 7 июля. Их участниками будут специалисты из государств Северной Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии и СНГ (всего 17 стран). Ярким завершающим аккордом фестиваля станет световое шоу, которое покажут на площади Северного речного вокзала 9 июля в 22:00", - добавляется в материале.

Фестиваль "Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. Это крупнейшее в стране событие для представителей творческих специальностей. Ранее Агентство креативных индустрий организовывало выставочный павильон в Парке Горького, а в этом году мероприятие пройдет в расширенном формате.