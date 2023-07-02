Псковский музей и Курчатовский институт создали выставку полотен Алексея Аникеенка

В экспозиции впервые представили более 100 работ

ПСКОВ, 2 июля. /ТАСС/. Научные сотрудники федерального Псковского музея-заповедника совместно с коллегами из национального исследовательского центра "Курчатовский институт" создали самую крупную в стране выставку полотен советского художника Алексея Аникеенка, который также является участником Великой Отечественной войны. В экспозиции впервые представили более 100 работ, ранее хранившихся в институте ядерной физики в Гатчине, а теперь находящихся в фондах псковского музея, сообщила в воскресенье ТАСС генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

"На выставке мы познакомим аудиторию с произведениями одного из самых самобытных художников прошлого столетия, чьи полотна находятся в музеях Казани и одна из самых больших коллекций находится в Псковском музее-заповеднике. В свое время на работы Аникеенка обратил внимание знаменитый физик и академик Петр Капица, и они его поразили. Это незаурядный художник, отстаивавший право видеть и отображать мир по-своему и оставивший свой след в истории русского искусства XX века", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, выставка получила название "Золотая палитра". В Пскове Аникеенок занимался созданием витражей для интерьеров одного из городских отделений связи и абонентского зала телеграфно-телефонной станции. Алексей Аникеенок - участник Великой Отечественной войны, влияние на его творчество оказала личность и творчество Винсента Ван Гога.

"Глядя на его работы, возникает ощущение, что это некое переплетение импрессионистов, наивистов. Капица говорил, что этот художник интересен в плане развития современного искусства. Для очень многих выставка станет своеобразным открытием, тем более что мы - обладатели очень большой коллекции. В этом году мы ее показываем в Доме ученых имени академика А. П. Александрова в Москве совместно с Курчатовским институтом. А на 2024 год сделаем большую развернутую экспозицию у себя", - уточнила Мельникова.