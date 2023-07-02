Фестиваль Дениса Мацуева "Alma mater: "Новые имена" в Суздале" отметил первый юбилей

XXХI Международная творческая школа "Новые имена" проходит в Суздале с 23 июня по 22 июля, в первую смену приехали 195 участников из 24 регионов России

СУЗДАЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Пятый музыкальный фестиваль "Alma mater: "Новые имена" в Суздале" под руководством народного артиста России, президента фонда "Новые имена" Дениса Мацуева закрылся в воскресенье гала-концертом под открытым небом. Вместе с выпускниками школы "Новые имена" на сцену вышли победители завершившегося конкурса имени Чайковского, передает корреспондент ТАСС.

"Уровень конкурса им. Чайковского, который есть, основная команда лауреатов - это питомцы "Новых имен". И сегодня они здесь, в alma mater. Это наша великая летняя музыкальная школа в Суздале, которая продолжается здесь", - рассказал журналистам Мацуев.

В этом году фестиваль объединил два концерта с участием известных воспитанников и восходящих звезд "Новых имен". 1 июля в Суздале прошел концерт камерной музыки. Участниками гала-концерта 2 июля стали Владимирский губернаторский симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Артема Маркина, Артур Назиуллин (кларнет), Даниил Абросимов (фортепиано), Екатерина Мочалова (домра), Борислав Струлев (виолончель), Андрей Иванов (контрабас), Александр Бахарев (труба). Также на сцену вышли победители недавно завершившегося XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского Сергей Давыдченко (первая премия, фортепиано) и Равиль Ислямов (вторая премия, скрипка), которые ранее участвовали в летних школах "Новых имен". Как отметил Мацуев, в этом году в число победителей престижного музыкального конкурса вошли шестеро воспитанников "Новых имен".

Площадкой фестиваля стал главный туристический комплекс, где уже много лет при поддержке правительства Владимирской области традиционно проводится летняя творческая школа фонда "Новые имена", объединяющая юных талантливых музыкантов, поэтов, художников. Фестиваль организован на средства регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

XXХI Международная творческая школа "Новые имена" проходит в Суздале с 23 июня по 22 июля. В первую смену приехали 195 участников из 24 регионов России, от Калининграда до Ямала, а также одаренные дети из Белоруссии и Узбекистана. Во время школы запланировано проведение более 20 различных концертов с участием юных музыкантов, преподавателей школы - выдающихся деятелей культуры России и стипендиатов фонда разных поколений, а также четыре художественные выставки.

В рамках проекта "Суздаль глазами новых имен", приуроченного к 1000-летию города в 2024 году, юные художники - участники школы создадут иллюстрации для альбома, который станет красивым подарком фонда "Новые имена" к юбилею Суздаля.