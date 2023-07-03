В Севастополе завершились трехдневные гастроли Петербургского театра музкомедии

Артисты представили три постановки, был проведен благотворительный показ оперетты "Севастопольский вальс" для ветеранов и семей участников СВО

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Артисты Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии завершили в воскресенье трехдневные гастроли в Севастополе. В рамках обменных выступлений театр представил на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского три постановки, в частности был проведен благотворительный показ оперетты "Севастопольский вальс" для ветеранов и семей участников СВО, сообщил журналистам генеральный директор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф.

"[В рамках гастролей] мы сделали благотворительный показ оперетты "Севастопольский вальс" специально для ветеранов и семей участников СВО. В Севастополе совершенно другие ощущения от этого спектакля", - сказал Шварцкопф, отметив, что знаменитую песню "Севастопольский вальс" артисты повторяли на бис.

Всего на спектакль "Севастопольский вальс" было выделено 696 бесплатных билетов для семей участников СВО и ветеранских организаций города. Постановка является культурным символом Севастополя.

Директор Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского Ирина Константинова, сравнивая постановки петербургского и севастопольского театров, выразила ТАСС мнение, что они разные, однако зритель обязательно найдет для себя что-то особенное в обеих. "Оба спектакля несут патриотическую ноту. Это любовь к своей Родине, к нашему любимому городу Севастополю", - сказала Константинова.

Обменные гастроли Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии и Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского прошли с 30 июня по 2 июля. В рамках гастролей петербуржцы также показали спектакль-концерт "Песни военных лет", куда вошли стихи и песни советских авторов о войне, и спектакль-концерт "Дунаевский-гала, или Советский Моцарт" по опереттам и песням Исаака Дунаевского. Севастопольский театр показал на сцене в Санкт-Петербурге постановки "Мастер и Маргарита", "Лес" и "Обыкновенное чудо".

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы - "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы - Россия" (гастроли национальных коллективов).