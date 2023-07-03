Россияне отнесли дилогию "Брат" к числу знаковых фильмов поколений X, Y, Z

Согласно исследованию медиахолдинга "Цифровое Телевидение" и Института современных медиа, среди сериалов проектом, который попал в топы сразу среди трех поколений, стала "Игра престолов"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Дилогия режиссера Алексея Балабанова "Брат" вошла в число культовых фильмов для представителей поколений X, Y и Z среди россиян. Из сериалов в рейтинг попала "Игра престолов", свидетельствуют результаты совместного исследования медиахолдинга "Цифровое Телевидение" и Института современных медиа.

Исследование подготовили специально для Российской креативной недели, которая проходит в Москве, его результаты имеются в распоряжении ТАСС. Участников исследования просили самостоятельно указать топ-3 фильма, сериала и героя, которых они считают знаковыми, культовыми для своего поколения. Наиболее часто повторяющиеся ответы были подсчитаны, на их основе получился рейтинг узнаваемости фильмов у каждого из поколений, что позволило выявить совпадения и различия.

Согласно результатам опроса, рейтинги культовых фильмов для россиян поколения X (рожденные с 1963 по 1982 год) и поколения Y (рожденные с 1983 по 1997 год) возглавили фильмы Балабанова "Брат" и "Брат-2", вышедшие в 1997 и 2000 годах соответственно. Россияне поколения Z (рожденные с 1998 по 2009 год) поставили на первое место серию фильмов о Гарри Поттере по мотивам произведений британской писательницы Джоан Роулинг. При этом дилогия "Брат" также указана в рейтинге значимых фильмов среди молодых россиян. В рейтинге поколения Z обе части криминальной драмы о Даниле Багрове делят 10-е место вместе с фильмом "Пираты карибского моря".

Помимо дилогии Балабанова, в рейтинг поколения X вошли фильмы "Москва слезам не верит", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Бриллиантовая рука", "Любовь и голуби", "Офицеры", "Иван Васильевич меняет профессию", "Служебный роман", "Семнадцать мгновений весны" и "Терминатор". Представители поколения Y выбрали картины "Терминатор", "Титаник", "Аватар", "Властелин колец", "Гарри Поттер", "Форсаж", "Бриллиантовая рука", "Матрица", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". В рейтинг культовых фильмов по версии молодого поколения также вошли фильмы "Форсаж", "Мстители", "Бойцовский клуб", "Титаник", "1+1", "Зеленая миля", "Аватар" и "Властелин колец".

Культовые сериалы

Среди сериалов проектом, который попал в топы сразу среди трех поколений, стала "Игра престолов" - американский фэнтезийный драматический сериал телеканала HBO, основанный на цикле романов "Песнь льда и огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Первый эпизод сериала вышел весной 2011 года, спустя восемь сезонов проект завершился в 2019 году.

В рейтинге поколения Z "Игра престолов" заняла первую строчку. Примечательно, что молодые респонденты отдают предпочтение иностранным проектам. В частности, в рейтинг вошли сериалы "Очень странные дела", "Эйфория", "Бесстыжие", "Постучись в мою дверь", "Сверхъестественное". Представители поколения Y отдали знаковости "Игры престолов" второе место, лидером рейтинга стала "Бригада", бронза у комедийного сериала "Друзья". "Бригада" также расположилась на второй строчке в топе поколения X. Первое место у "Семнадцати мгновений весны", третье - у пятисерийного телевизионного фильма "Место встречи изменить нельзя".

Кроме того, среди общих культовых героев всех трех поколений в топ-10 вошли Данила Багров и Саша Белый - главные герои фильмов "Брат", "Брат-2" и сериала "Бригада" соответственно.

Опрос проводили с 16 по 23 июня. В нем приняли участие 1,6 тыс. жителей городов РФ в возрасте от 14 до 60 лет (смотрящие кинофильмы не реже одного раза в месяц в любых средах), представляющие поколения X, Y и Z.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит в Москве с 3 по 9 июля. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны и позиционирует себя одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.