3 июля, 10:23
Российская креативная неделя

В Калининграде в 2024 году откроется филиал Третьяковской галереи

Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак добавил, что филиал будет не просто галереей, а многофункциональным центром

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется в 2024 году и будет работать как многофункциональный культурный центр. Об этом на Российской креативной неделе сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

"В конце этого года закончится стройка филиала Третьяковки. В следующем году филиал уже откроет свои двери", - сказал он.

Ермак отметил, что филиал будет не просто галереей, а многофункциональным центром. "Новая команда Третьяковки рассматривает филиал не только как выставочное пространство, но и как образовательный центр, и как свободное, интересное, культурное пространство", - сказал он ТАСС.

Министр добавил, что в Калининграде также строится частный музей русской живописи и прикладного искусства. "Он строится недалеко от Третьяковки. Это будет очень интересная и нестандартная конкуренция", - пояснил он.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит с 3 по 9 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияКалининградская областьРоссийская креативная неделя
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