СМИ: Вьетнам запретил показ фильма "Барби" из-за спорной карты Южно-Китайского моря

По данным газеты Tuoi Tre, эта карта поддерживает территориальные претензии Китая в спорной акватории

ХАНОЙ, 3 июля. /ТАСС/. Вьетнам запретил в стране прокат фильма "Барби" американской компании Warner Bros из-за демонстрации в нем карты Южно-Китайского моря, которая поддерживает территориальные претензии КНР в спорной акватории. Об этом в понедельник сообщила вьетнамская газета Tuoi Tre.

"Мы не выдаем лицензию на прокат американского фильма "Барби" во Вьетнаме, поскольку он содержит оскорбительное [для властей республики] изображение Южно-Китайского моря", - приводит издание выдержку из заключения департамента кино республики, отвечающего за лицензирование и цензуру иностранных фильмов.

Китай десятилетиями ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что Пекин не обладает исключительными правами на контроль над этой акваторией.

Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях должен был выйти на экраны Вьетнама 21 июля. Власти республики уже не в первый раз запрещают прокат американских кинокартин по причине неверного, с их точки зрения, изображения Южно-Китайского моря. В 2019 году правительство страны сняло с проката анимационный фильм компании DreamWorks "Эверест", а в прошлом году по той же причине запретило демонстрацию боевика компании Sony Uncharted.