Гран-при фестиваля документального кино "Докер" получил фильм из РФ "Последний теплоход"

Лучшим короткометражным фильмом стала картина "В Европу с бидоном" французских режиссеров Самюэля Альбарика и Томы Трише

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Картина "Последний теплоход" российского режиссера Ильи Желтякова получила гран-при IX международного кинофестиваля документального кино "Докер". Лучшим короткометражным фильмом жюри признало картину "В Европу с бидоном" французских режиссеров Самюэля Альбарика и Томы Трише, сообщили в пресс-службе фестиваля в понедельник.

"2 июля в московском киноцентре "Октябрь" завершился IX международный кинофестиваль "Докер", демонстрирующий самые заметные и актуальные образцы документального кинематографа, отобранные из разных уголков света. Жюри фестиваля вручило Гран-при картине "Последний теплоход" режиссера Ильи Желтякова (Россия)", - говорится в сообщении.

Получившая главный приз картина рассказывает о таинственном путешествии огромного судна по саамским погостам, поморским деревням и военным гарнизонам, расположенным на берегах морей Северного Ледовитого океана. Картина Желтякова также получила награду в номинации "Лучший звук".

Приз за лучшую режиссуру вручили иранскому режиссеру Ясеру Талеби за фильм "Судьба", награды за лучшую операторскую работу удостоен Томас Цифтелис, работавший над греческой картиной "Дозор". Лучший монтаж у итальянской ленты "После моста". Обладателем приза зрительских симпатий стал фильм "Наталия" режиссера Элизабет Сильвии Мирзайе из США.

В конкурсе короткого метра победу одержала французская лента "В Европу с бидоном" режиссеров Самюэля Альбарика и Томы Трише. Особого упоминания жюри удостоены картины "Фиолетовая страна" российского режиссера Михаила Горобчука и "Фантазия в бетонных джунглях" Мехеди Мостафа из Бангладеш.

Лучшие фильмы "Докера" этого года покажут в Санкт-Петербурге на киностудии "Лендок" с 2 по 13 октября, а также в Ярославле с 18 по 20 сентября на площадке "Киномакс аура".