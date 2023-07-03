В Екатеринбурге снимут фильм с Татьяной Догилевой

Премьера картины планируется в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Ученики Школы кино Свердловской киностудии снимут комедию с Марией Смольниковой, Татьяной Догилевой и другими известными актерами, премьера фильма о новых возможностях благодаря спонтанным событиям планируется в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

"Мария Смольникова, Татьяна Догилева, Максим Стоянов и Илья Белов - в выпускном фильме учеников Школы кино Свердловской киностудии. Киногруппа совместно с учениками Школы кино начинают съемки короткометражного игрового фильма "Разъезд". Это комедия о новых жизненных перспективах, которые открываются благодаря спонтанным и трагикомичным обстоятельствам. Общероссийский релиз фильма состоится <…> в 2024 году", - говорится в сообщении.

Картина будет полностью снята в Екатеринбурге.

Главная героиня фильма - продавец в букинистическом магазине, неконфликтная и удобная. Но один день откроет для нее новые перспективы.

Ранее Министерство культуры РФ сообщало о перезапуске работы Свердловской киностудии. Для стабилизации ситуации с кадрами для отрасли в регионе была запущена Школа кино. Свердловская киностудия была создана в 1943 году, на ней снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов, при этом многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.