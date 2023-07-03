На фестивале "Горький Fest" покажут продолжение документального фильма о Михаиле Горшеневе

Мероприятие пройдет с 7 по 13 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специальный показ второй и заключительной части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" о фронтмене российской рок-группы "Король и Шут" пройдет на кинофестивале "Горький Fest" в Нижнем Новгороде 8 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko, который представляет проект.

Седьмой фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля.

"8 июля в 22:00 онлайн-кинотеатр Okko представит вторую часть фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте". Показ состоится в рамках фестиваля нового российского кино "Горький Fest" на спортивно-развлекательной площадке "Спорт порт" у стадиона "Нижний Новгород", - сообщили в онлайн-кинотеатре.

Первую часть проекта впервые показали во внеконкурсной программе 45-го Московского международного кинофестиваля 22 апреля, спустя два дня - 24 апреля - фильм вышел на Okko. Вторая часть проекта станет заключительной в истории о Горшеневе. В продолжении авторы фильма вновь затронут тему взаимоотношений между участниками рок-группы и расскажет о том, как создавалась зонг-опера TODD. Зрители также впервые услышат о последних днях жизни Михаила Горшенева.

"Вторая серия получилась совсем другая по настроению. Более философская, но не менее важная. Для меня она больше про то, как важны отношения с друзьями и с семьей, которые мы формируем на протяжении всей своей жизни. О важности этих отношений. Потому что в целом история про Мишу получилась, как история про глобальное одиночество. Хотя со стороны кажется, что от этого одиночества у него было спасение", - цитирует Okko сценаристку и режиссера Дарью Иванкову.

О Горшеневе

Горшенев родился 7 августа 1973 года в городе Бокситогорске Ленинградской области. В 1988 году он стал сооснователем группы "Контора". Позже группа стала называться "Король шутов", затем "Король и Шут". За 25 лет коллектив выпустил 12 студийных альбомов. В группе Горшенев был вокалистом, автором музыки и некоторых текстов. На сцене музыкант, получивший прозвище "Горшок", выделялся ярким имиджем и оригинальной прической.

Он ушел из жизни 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. Рок-группа "Король и Шут" прекратила существование с 1 января 2014 года. Бывшие участники коллектива теперь работают под названием "Северный флот".