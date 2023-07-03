Кузнецова призвала определить критерии деструктивного контента

Вице-спикер Госдумы обратила внимание, что перед принятием решения о финансировании фильма картина сначала получает поддержку прокатчика

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает необходимым определить критерии деструктивного контента.

"Неопределенность деструктивного контента позволяет широко трактовать, что нам не надо, что нам не подходит, и, наоборот, нет критериев, что же все-таки нам подходит, и инструментов, как это определить. Вместе с коллегами на нашей площадке в Государственной думе общались со специалистами, и они подтверждают эту позицию, что необходимо сегодня определить критерии деструктивного контента", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению XVIII Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи" с 8 по 11 июля в Ярославле.

Она обратила внимание на то, что перед принятием решения о финансировании фильма эта картина сначала получает поддержку прокатчика. "По сути, мы отдаем на откуп контент, которые заложили художники, режиссеры, актеры в фильм, прогнозу тех менеджеров, которые <...> являются принимающими решения в части проката", - подчеркнула вице-спикер.