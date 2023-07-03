На Северном Кавказе впервые исполнят "Всенощное бдение" Рахманинова

Концерты состоятся в четырех городах

ПЯТИГОРСК, 3 июля. /ТАСС/. Одно из главных сочинений композитора Сергея Рахманинова - "Всенощное бдение" - впервые исполнят Соборный хор Пятигорской епархии и Филармонический хор им. В.И. Сафонова в городах Северного Кавказа. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии.

"Президент России Владимир Путин объявил 2023 год годом празднования 150-летия со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова. Юбилею музыканта посвящен ежегодный летний фестиваль Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова, охватывающий все жанры творческого наследия музыканта. Духовную музыку композитора представят Соборный хор Пятигорской епархии и Филармонический хор им. В.И. Сафонова (руководитель Елизавета Письменная), совместно исполнив одно из главных сочинений Рахманинова - "Всенощное бдение", написанное на темы древних песнопений знаменного распева и принадлежащее к вершинам русской музыки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концерты состоятся в четырех городах: 9 июля - в Пятигорске (Спасский кафедральный Собор), 10 июля - в Черкесске (Кафедральный собор Николая Чудотворца), 13 июля - в Нальчике и 16 июля - в Кисловодске (Северо-Кавказская филармония им. В.И. Сафонова).