3 июля, 13:21

Гендиректор Мариупольского драмтеатра заявил, что учреждение укомплектовано кадрами на 75%

Игорь Солонин добавил, что театр заинтересован в привлечении кадров из других регионов РФ

МАРИУПОЛЬ /ДНР/, 3 июля. /ТАСС/. Мариупольский драматический театр укомплектован кадрами на три четверти, сообщил ТАСС гендиректор учреждения Игорь Солонин.

"Полная кадровая заполняемость у меня 208 человек, сейчас у нас 156 человек. По артистам у нас еще человек 15 недобор, по техническим службам ситуация чуть лучше", - сказал Солонин. Он отметил, что театр заинтересован в привлечении кадров из других регионов РФ. Недавно в театр поступила на работу актриса из Козельска, были получены два резюме от молодых актеров из Калуги и Омска, рассказал гендиректор.

Также в планах театра - заключить с соглашение с Театром наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова и Московским государственным академическим детским музыкальным театром имени Н. И. Сац о стажировках сотрудников Мариупольского драмтеатра. "Стажировки по двум направлениям: художественно-постановочный персонал, а второе направление - это оркестр и артисты балета. Предварительно, в августе ребята поедут на 7-10 дней", - сообщил Солонин.

Здание Мариупольского драмтеатра 16 марта 2022 года было взорвано украинскими националистами из формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен). Киев попытался возложить вину за его разрушение на российских военных, в Минобороны РФ опровергли обвинения в нанесении авиаудара по театру, позже следствие подтвердило непричастность российской стороны к инциденту.

Мариупольский драмтеатр временно был перемещен в бывший Дворец пионеров. Позднее в пресс-службе Минкультуры ДНР сообщили ТАСС, что труппа драмтеатра получила в свое распоряжение здание филармонии города, отремонтированное в 2022 году. Завершение реконструкции разрушенного здания театра и открытие главной сцены запланировано в 2025 году. 

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