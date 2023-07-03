В Красноярске более 10 тыс. человек посетили фестиваль исторической реконструкции

На мероприятии было 470 реконструкторов

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек посетили в минувшие выходные фестиваль исторической реконструкции "Енисейский форпост", который проходил в поселке Емельяново под Красноярском. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС в понедельник сообщил директор красноярского "Дома офицеров" Дмитрий Шумов.

"Фестиваль исторической реконструкции "Енисейский форпост" проводился в этом году второй раз. Его посетили более 10 тыс. человек, которые специально приехали на это событие в выходной день в поселок Емельяново под Красноярском. Это только зрители. Люди приехали из многих районов Красноярского края. В прошлом году фестиваль посмотрели около 5 тыс. человек", - отметил Шумов.

По его словам, на фестивале в этом году было 470 реконструкторов. "Из Красноярского края было всего 50 человек. Остальные прибыли со всей России", - пояснил Шумов.

На "Енисейский форпост" приехали участники из 18 регионов России. На фестивале прошли реконструкции военных событий из разных эпох. Было восстановлено четыре битвы: освоение Сибири служилыми людьми в XVII веке, штурм Парижа 1814 года, Брусиловский прорыв 1916 года в Первую мировую войну, операция "Багратион" 1944 года в Великую Отечественную войну. Реконструкции исторических сражений прошли с использованием боевой техники и пиротехнических изделий. В прошлом году на "Енисейской форпосте" было реконструировано три битвы.

Проводится фестиваль при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта "Региона для молодых".