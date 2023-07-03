В Екатеринбурге представили письма Петра I и Екатерины I о крепости-заводе на Урале

Выставка будет работать до 30 июля на станции метро "Площадь 1905 года"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Выставка "Екатеринбург от уездного города до столицы Урала", посвященная 300-летию города, открылась на станции метро "Площадь 1905 года" в Екатеринбурге. На ней представлены карты Екатеринбурга с 1734 года и письма Петра I и Екатерины I о создании крепости-завода на Урале, сообщили в администрации города в понедельник.

"Выставка "Екатеринбург от уездного города до столицы Урала" открылась в понедельник, 3 июля 2023 года, на станции метро "Площадь 1905 года". <…> На выставке представлены карты города начиная с 1734 года и заканчивая Генеральным планом до 2025 года, письма Петра I и Екатерины I о согласии на создание крепости-завода и ее наименование, о том, как менялась территория Екатеринбурга и формировались его улицы, документы о создании города и статистика о жителях спустя 150 лет после его создания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, пассажиры метро смогут увидеть документы с момента строительства завода до формирования крупнейшего экономического, административного и культурного центра Урала. Выставка будет работать до 30 июля.

Основные праздничные мероприятия к 300-летию Екатеринбурга пройдут в августе 2023 года. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.