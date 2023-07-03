Треки победителей конкурса "Детский автор России" запустят в эфире радиостанций

Заявки на конкурс подали более 500 человек. В финале свои песни собственного сочинения представили 13 подростков из шести регионов

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Треки победителей первого Всероссийского конкурса авторской песни "Детский автор России" (ДАР) среди поэтов-песенников от 13 до 19 лет, который прошел в рамках четвертого музыкального образовательного форума Леонида Агутина Aguteens music forum на Красной Поляне в Сочи, запустят в эфир радиостанций холдинга "ГПМ Радио". Молодые исполнители получили мощный старт для развития своих талантов, сообщили журналистам в оргкомитете форума.

Финалисты конкурса "Детский автор России" были выбраны в ходе двух очных отборочных этапов и полуфинального этапа, заявки на конкурс подали более 500 человек. В финале конкурса свои песни собственного сочинения представили 13 подростков из шести регионов России, творчество оценивали Леонид Агутин, Анжелика Варум, Сосо Павлиашвили, Нюша.

"Победителями конкурса стали Егор Блинов из Саратова с песней "Пообещай" и Ксения Кушнер из Тюмени с песней "Полюби меня за". Они получили главный приз - ротацию своих треков в эфире радиостанций холдинга "ГПМ Радио", а также проведение сольного концерта на площадке "Студио" от hi-fi стримингового сервиса "Звук". По решению члена жюри, президента "ГПМ Радио" Юрия Костина ротации на радиостанциях холдинга также получили Алим Фазаилов и Дарья Матиевич из Москвы и Олеся Казаченко из подмосковного Ногинска", - сказали в оргкомитете.

Спецпризом - сертификатом программы "Больше, чем путешествие" от стратегического партнера конкурса ДАР - общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" - певица Нюша отметила москвичку Элину Мишиеву.

"Оказалось, что множество ребят в подростковом возрасте уже способны выдавать довольно зрелое сочетание нот и слов, что меня удивило. <…> Так много пишущих ребят, которые еще и поют при этом. Удивил также серьезный энтузиазм и желание участников приходить и пробоваться, а ведь мы только начинаем, это же первый год [конкурса]. То есть мы сразу стартанули довольно активно: ребята стремились себя показать, свой материал, и это желание стали для меня главным открытием конкурса", - сказал журналистам Агутин, отметив важность поддержки начинающих исполнителей.

Конкурсное движение ДАР создано в рамках музыкального образовательного форума Леонида Агутина, миссия которого - выявление и поддержка молодых талантов в различных сферах искусств. Всероссийский конкурс авторской песни ДАР проходит при поддержке Благотворительного фонда "Сафмар" и его основателя - мецената и бизнесмена Михаила Гуцериева. IV музыкальный образовательный форум Леонида Агутина стартовал на Курорте Красная Поляна 1 июля и продлится до 11 июля.