Exeed и Московская консерватория анонсировали конкурс "Звезды Exeed" на 4 июля

Смотр пройдет в пяти номинациях: фортепиано, скрипка, виолончель, медные духовые инструменты и сольное пение

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Автомобильный бренд Exeed и Московская государственная консерватория (МГК) имени П. И. Чайковского объявили о начале всероссийского музыкального конкурса "Звезды Exeed". Его участниками могут стать студенты высших музыкальных учебных заведений РФ, а прием заявок начнется 4 июля в 15:00 на сайте бренда, сообщили в понедельник участники пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня мы даем старт конкурсу, который называется "Звезды Exeed", - сказал директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов. - Мы очень рады, что Московская Консерватория поддержала нас в этом начинании". По словам Баранова, председателем жюри станет народный артист России, амбассадор бренда Exeed Вадим Репин. "Мне кажется, что уровень исполнителей будет высочайший, будет интересно оценивать, - считает Репин. - Быть в жюри - один из самых сложных видов деятельности".

Директор Exeed Cars Rus рассказал, что смотр учрежден с целью поддержки и профессиональной реализации молодых музыкантов в рамках программы социальной ответственности бренда Exeed "Born for life" и пройдет в пяти номинациях: фортепиано, скрипка, виолончель, медные духовые инструменты и сольное пение.

В жюри конкурса вошли профессора и преподаватели МГК: заслуженный артист России Андрей Писарев, народные артисты России Владимир Иванов, Петр Скусниченко и другие. Председателем организационного комитета стал и. о. ректора МГК Александр Соколов, а председателем экспертного совета - доктор искусствоведения профессор Ирина Скворцова.

Баранов пояснил, что конкурс пройдет в два этапа: отборочный тур по видеозаписям, заявки на который будут приниматься до 31 августа, и финальное очное прослушивание в Малом зале МГК. Оно состоится 27 октября. В финал пройдут 15 участников.

"Конкурс пройдет в октябре, это очень хорошее время, когда публика уже разогрелась в своих эмоциях", - отметил Соколов, напомнив, что Московская консерватория не впервые сотрудничает с Exeed. Ранее автомобильный бренд предоставлял вузу средства на реставрацию музыкальных инструментов, а также дарил орган. Говоря о "Звездах Exeed", Соколов уточнил, что в смотре смогут принять участие музыканты старше 18 лет.

Пять финалистов станут лауреатами конкурса - по одному в каждой номинации. Победители получат памятные статуэтки и денежные призы в размере 300 тыс. рублей. Также один из финалистов сможет стать обладателем специального приза зрительских симпатий, который будет определен народным голосованием в день финала.