Кабмин утвердил требования к составлению и изданию нормативных словарей русского языка

В документе закрепляется определение нормативного словаря и устанавливается, что таковым считается словарь, являющийся основным источником информации о нормах современного русского литературного языка

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей русского литературного языка. Постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе закрепляется определение нормативного словаря и устанавливается, что таковым считается словарь, являющийся основным источником информации о нормах современного русского литературного языка, описывающий его лексическую систему и не содержащий фактов, противоречащих современному употреблению языковых единиц. Нормативный словарь, как уточняется в постановлении, будет представлять собой комплексное издание, сформированное на основе толкового, орфоэпического, орфографического и фразеологического словарей русского языка, а также словарей синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, топонимов, сокращений и аббревиатур.

В словаре будет приведен перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Помимо это, в нем будет зафиксировано, какие слова или значения слов не могут употребляться в сферах, где использование государственного языка РФ является обязательным. К числу таких сфер, согласно российскому законодательству, относится деятельность органов власти всех уровней, судопроизводство, образование, реклама и другие.

В документе также указано, что издаваться и распространяться такие нормативные словари будут в электронном виде, а их переиздания будут выходить не реже одного раза в пять лет.

Закон о государственном языке

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов. Из него, в частности, следовало, что при использовании русского языка как государственного во всех установленных законом сферах должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка, а именно - правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения их списка, а также требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей, как уточнялось в законе, должны предлагаться правительственной комиссией по русскому языку и утверждаться кабинетом министров.