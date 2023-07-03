Его конфисковали в Женеве в рамках кантонального уголовного разбирательства

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Швейцария вернула Египту фрагмент статуи фараона Рамзеса II, конфискованный в Женеве в рамках уголовного разбирательства. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба швейцарского правительства.

Директор Федерального управления культуры Карин Бахманн передала в понедельник посольству Египта в Швейцарии фрагмент статуи Рамзеса II, который "был конфискован в Женеве в рамках кантонального уголовного разбирательства", говорится в сообщении. Его реституция осуществлена в "соответствии с законом о международной передаче культурных ценностей", добавила пресс-служба.

"Каменная скульптура фараона Рамзеса II является частью групповой статуи, где фараон сидит рядом с различными египетскими божествами. Фрагмент был украден в конце 1980-х - начале 1990-х годов из храма Рамзеса II в Абидосе в Египте", - пояснили в Берне. Этот фрагмент был привезен в Швейцарию "транзитом через разные страны". Власти кантона Женева конфисковали артефакт в "соответствии с федеральным законом о международной передаче культурных ценностей". Его реституция "подчеркивает совместную приверженность Швейцарии и Египта борьбе с незаконной торговлей культурными ценностями, подкрепленную вступлением в силу в 2011 году двустороннего соглашения о ввозе и возвращении культурных ценностей".

Рамзес II Великий из XIX династии Нового царства, правивший приблизительно с 1279 по 1213 год до н. э., - один из наиболее известных фараонов Древнего Египта, при котором страна достигла своего расцвета. За время его правления были отмечены достижения в развитии астрономии и философии, возведены сотни дворцовых храмов.