Абдразаков отменил свое участие в спектаклях Баварской государственной оперы

Пресс-служба фонда поддержки, продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей певца сообщила, что артисту необходимо взять паузу в рабочем графике

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков не будет участвовать в постановках "Борис Годунов" и "Дон Карлос" в Мюнхене, потому что ему "необходимо взять паузу в рабочем графике". Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-служба фонда поддержки, продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.

"В связи с тем, что Ильдару Абдразакову было необходимо взять паузу в рабочем графике, он отменил свое участие в четырех спектаклях Баварской государственной оперы в Мюнхене - двух показах оперы "Борис Годунов" М. Мусоргского и двух показах оперы "Дон Карлос" Дж.Верди", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сам артист на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал, что ему понадобилось "взять паузу в своем графике и отменить все июльские выступления". В июне в беседе с ТАСС певец рассказал, что в этом сезоне у него запланированы выступления в Мюнхене, Париже и других городах Европы.

Международную карьеру Абдразакову открыл успех на конкурсе им. Марии Каллас в Парме в 2000 году, а уже в следующем году 24-летний Абдразаков дебютировал в Ла Скала.