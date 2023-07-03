Артисты из четырех стран выступят осенью на Платоновском фестивале искусств в Воронеже

В программе запланированы пять концертов музыкантов-виртуозов и пять драматических и хореографических спектаклей

ВОРОНЕЖ, 3 июля. /ТАСС/. Осенняя программа Международного Платоновского фестиваля искусств включит выступления артистов из Азербайджана, Армении, России и Сербии. Запланированы пять концертов музыкантов-виртуозов и пять драматических и хореографических спектаклей, сообщила в своем Telegram-канале в понедельник пресс-служба фестиваля.

"Осенняя программа фестиваля пройдет со 2 сентября по 2 октября: [запланированы] 10 показов 5 драматических и хореографических спектаклей, 5 концертов музыкантов-виртуозов, [участвуют] артисты из Азербайджана, Армении, России и Сербии", - говорится в сообщении.

В частности, Санкт-Петербургский государственный Молодежный театр на Фонтанке покажет спектакль "Оружие сердец" по киносценарию Андрея Платонова "Семья Иванова", представит свою программу и Московский камерный оркестр Musica Viva.

Состоятся концерты Даниила Харитонова (фортепиано, Россия) и Воронежского академического симфонического оркестра под управлением Игоря Вербицкого, ансамбля "Камерата РНО" Российского национального оркестра. Вместе выступят Эльвин Хокса Ганиев (скрипка, Азербайджан) и Даниил Харитонов (фортепиано, Россия), а также Неманья Станкович (виолончель, Сербия) и Майя Михич (фортепиано, Сербия).

Летняя программа фестиваля искусств была показана в Воронеже со 2 июня по 2 июля, в ней приняли участие артисты из Аргентины, Армении, Беларуси, Вьетнама, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России, Турции, Узбекистана и Южно-Африканской Республики. По данным пресс-службы фестиваля, его культурные события посетили около 83 тыс. человек, в программу впервые включили фестиваль уличных театров: 12 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Воронежа 24 раза показали в парке "Дельфин" свои постановки для 44,5 тыс. зрителей.

О фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств создан в Воронеже в 2010 году, посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951), ранее проводился ежегодно в течение двух недель в июне, его посещали порядка 100 тыс. человек, для которых проводили около 100 мероприятий по направлениям "Музыка", "Выставки", "Литература". В 2022 году фестиваль впервые не состоялся, в 2023 году он в первый раз продлится в течение двух месяцев: летом со 2 июня по 2 июля и осенью - со 2 сентября по 2 октября.