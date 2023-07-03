В Перу состоялся концерт к 150-летию Рахманинова

Как заявила советник-посланник РФ Наталья Сентенкова, мероприятие укрепит дружбу страны с Россией

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Концерт по случаю 150-й годовщины со дня рождения русского композитора, пианиста Сергея Рахманинова прошел в одном из крупнейших театров Перу, сообщили ТАСС организаторы.

С приветственным словом к собравшимся выступила советник-посланник российского посольства Наталья Сентенкова, выразив надежду на то, что это "мероприятие будет способствовать укреплению дружбы между народами России и Перу, а также продвижению двусторонних гуманитарных контактов". Данное мероприятие, по словам его организаторов, "представляется значимым для продвижения положительного образа России в условиях действий недружественных государств по отмене российской культуры, а также для демонстрации возможностей наших образовательных услуг".

Организованный посольством бесплатный концерт камерной музыки авторства Рахманинова в муниципальном театре Лимы "прошел с аншлагом" и "был восторженно воспринят перуанской публикой, которая стоя приветствовала выступавших", подчеркнули инициаторы этого культурно-просветительского проекта. Мероприятие посетили около 700 человек, в том числе конгрессмены, представители дипкорпуса, региональных властей, средств массовой информации, российские соотечественники и выпускники российских вузов.

На сцене выступили профессиональные музыканты из числа российских соотечественников, проживающих в Лиме, и их перуанские коллеги, в том числе обучавшиеся в России. Участниками концерта также стали известные в местном музыкальном сообществе преподаватели и исполнители, работающие в профильных музыкальных учреждениях Перу и играющие в Национальном симфоническом оркестре.

Ведущий из числа сотрудников российского загранучреждения рассказывал собравшимся об истории создания исполненных композиций и их трактовке, а также их значении в истории мировой музыки. Вниманию публики была также представлена подготовленная посольством выставка о жизни и творчестве Рахманинова, размещенная в фойе театра.