В Мариинке отметят 110-летие российской премьеры оперы Штрауса "Электра"

Показ спектакля пройдет в рамках XXXI Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Мариинский театр отметит во вторник 110-летие первого исполнения в России оперы "Электра" немецкого композитора Рихарда Штрауса (1864-1949). Спектакль с посвящением этой дате будет показан на Новой сцене театра.

"Показ, приуроченный к 110-летию российской премьеры сочинения, пройдет в рамках XXXI Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей". В главных партиях выступят Ксения Григорьева, Жанна Домбровская, Елена Витман, Евгений Никитин и Андрей Зорин. Дирижер - Валерий Гергиев", - рассказали в пресс-службе театра.

Мировая премьера прошла в 1909 году в Опере Земпера в Дрездене. На сцене Мариинского она впервые появилась 18 февраля 1913 года и прошла под управлением Альберта Коутса. Постановщиком того спектакля в декорациях Александра Головина был Всеволод Мейерхольд.

Сейчас в Мариинском театре опера "Электра" исполняется один-два раза в течение сезона в версии британского оперного режиссера Джонатана Кента.