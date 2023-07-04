Приморские музейщики передают опыт работы коллегам из ДНР

На первом онлайн-занятии они обсудили вопросы организации выставок, составления заявок на грант и взаимодействия с инстанциями, поддерживающими культурные проекты

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева передают коллегам из Донецкой Народной Республики (ДНР) опыт составления грантовых заявок на создание проектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева подготовил образовательную программу для сотрудников музеев Донецкой Народной Республики. В течение трех дней наши специалисты делятся опытом с коллегами из Донецкого республиканского краеведческого музея, Музея истории города Горловки, Музея миниатюрной книги им. В. А. Разумова и Музея космонавта Г. Т. Берегового", - сообщили в пресс-службе.

На первом онлайн-занятии музейные работники обсудили вопросы организации экспозиционно-выставочной деятельности, рекомендации по успешному составлению заявок на грант и взаимодействие с институциями, поддерживающими культурные проекты. Музейщикам ДНР рассказали о выставочном плане, чек-листе подготовки и реализации выставочных проектов на примере наиболее успешных приморских выставок.