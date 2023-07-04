Артисты Иркутского драмтеатра дадут концерты под живую музыку в зоне СВО

Коллектив исполнит песни групп "Кино", "Чайф", "Чиж & Co" и других

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Творческая группа Иркутского драматического театра даст восемь концертов в зоне специальной военной операции, куда отправляется во вторник. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Творческая группа Иркутского драматического театра 4 июля отправится с концертной программой "Душа Сибири" поддержать бойцов специальной военной операции. В зону ее проведения едут шесть человек. <...> Планируется, что за четыре дня они дадут восемь выступлений для военнослужащих в разных местах", - говорится в сообщении.

Артисты будут выступать под живую музыку, они исполнят песни групп "Кино", "Чайф", "Чиж & Co" и других.

Коллектив остановится в городе Россоши Воронежской области, откуда будет выезжать по купянскому направлению и давать концерты.

Для бойцов артисты также везут посылки и квадрокоптер, который приобрели на средства, собранные от показа спектакля "Любовь и голуби" в День России.