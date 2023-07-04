Дегтярев отказался сниматься в фильме "Золото Умальты"

Губернатор Хабаровского края должен был сыграть небольшую роль положительного героя

ХАБАРОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался играть в истерне "Золото Умальты". Об этом он сообщил в интервью ГТРК "Дальневосточная".

Ранее Дегтярев в интервью ТАСС сообщал, что выступит в качестве продюсера и актера в фильме о похищении золота на Дальнем Востоке. Режиссер картины Андрей Богатырев сообщал журналистам в апреле, что губернатор должен был сыграть небольшую роль положительного героя.

"Я отказался, сразу говорю, я не буду играть роль. У меня есть чем заниматься <...> Предлагали, но государственная служба не подразумевает. Конечно, для поднятия градуса и боевого духа было предложено, я думал долго, но принял решение не участвовать в съемках. Хотя руковожу проектом от и до", - сказал Дегтярев.

Необходимую для съемок фильма сумму собрали, обратившись к бизнесу, помимо этого был выигран грант Минкультуры РФ. "Это федеральные деньги. Почти 85 млн на фильм из федерального бюджета, чтобы прославить наш Хабаровский край", - сказал Дегтярев. Он отметил, что картина может получить развитие: есть планы по производству сериала, по созданию компьютерной игры по мотивам фильма, по проведению кинофестиваля "Золото Умальты".

Сюжет фильма "Золото Умальты" основан на реальных событиях, которые произошли в Хабаровском крае в 1917 году, когда в окрестностях реки Умальты разбойники совершили дерзкое ограбление обоза с золотом. Роли исполнят Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и Павел Деревянко.

В марте открытая киностудия "Лендок" приступила к съемкам фильма "Золото Умальты". Первый съемочный блок стартовал в Питкярантском районе Карелии, в августе планируются съемки в Хабаровском крае, сообщил Дегтярев. "Там будет и массовка набираться из наших людей", - сказал губернатор.